Video ⟩ Divi seniori Vecumnieku novadā spiesti kausēt sniegu, lai iegūtu ūdeni

Jau četrus gadus Bārbele pagastā dzīvojošā Fjodorova un Staņislavas māja ir bez ūdens, tāpēc nākas meklēt citus veidus, kā to iegūt. Pirms tam senioriem bijusi aka pie mājas, taču to tīši aizracis kaimiņš, kurš iegādājies pusi no īpašuma.