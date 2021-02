Trešdien otro vakcīnu pret Covid-19 saņēmušas 1328 personas

Līdz otrdienai ar "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnām pirmo poti pret Covid-19 kopumā bija saņēmušas 15 968 personas, no tām 10 826 ir saņēmušas arī otro šīs vakcīnas devu.

Attiecīgi kopumā Latvijā pirmo poti pret Covid-19 saņēmuši 17 486 cilvēki, no tiem 10 827 jau ir noslēguši vakcināciju, jo saņēmuši abas devas.

Kā vēstīts, līdz šim Latvijā saņemto vakcīnu devu skaits ir 33 825. No tām "Pfizer" un "BioNTech" kopīgi ražotās vakcīnas devas ir 30 225, savukārt līdz šim no ražotāja "Moderna" saņemtas 3600 vakcīnas devas.

No 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.