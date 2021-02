Koalīcija noraida opozīcijas priekšlikumu liegt savienot ministra un parlamenta deputāta amatu

Viens no Saeimas Kārtības ruļļa grozījumu autoriem Saeimas sekretārs Andrejs Klementjevs uzsvēra, ka Latvijā ir trīs varas dalīšanas principi un nav saprotams, kā viena persona var būt gan izpildvaras, gan likumdošanas varas pārstāvis. "Tas ir šī principa pārkāpums. Varas speciāli ir sadalītas, lai varētu izveidot labāku gala produktu. Šajā konkrētajā priekšlikumā mēs iziesim no situācijas, kad persona nesaprot varas dalīšanas procesu," skaidroja politiķis.

Viņš gan atzina, ka nevar noliegt, ka deputāta un ministra amati ir grūti savienojami, bet par to maksā vienu algu, nevis divas. Feldmana ieskatā būtu nepieciešams atteikties no kompensāciju saglabāšanas ministriem, kas izvēlas savienot amatus.

Saeimas opozīcijas deputāti bija sagatavojuši grozījumus Saeimas Kārtības rullī, rosinot atteikties no iespējas ministram saglabāt arī Saeimas deputāta amatu. Patlaban Saeimas kārtības rullis paredz, ka Saeimas loceklim ir tiesības nolikt deputāta mandātu uz laiku, kamēr tiek pildīti Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra un valsts ministra amata pienākumi. Līdz ar to tādējādi var rasties situācija, kad Saeimas deputāts vienlaikus ieņem gan Saeimas deputāta, gan Ministru prezidenta vai Ministru prezidenta biedra, vai ministra, vai valsts ministra amata amatu.

Saeimas kārtības rullī noteikts, ka katra deputāta pienākums ir piedalīties Saeimas darbā. Taču, pildot Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra un valsts ministra amata pienākumus, kas ir vieni no nozīmīgākajiem amatiem valstī un to veikšanai nepieciešama maksimāla atdeve, Saeimas deputātam nav iespējas pilnvērtīgi piedalīties Saeimas darbā, uzsvēra deputāti, akcentējot, ka tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Saeimas kārtības rullī, lai novērstu to, ka netiek pildīti kvalitatīvi ne Saeimas deputāta, ne ministra darba pienākumi.