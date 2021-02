Izsolē pārdos Hitlera personīgā tualetes poda vāku

Poda sēdekli 1945. gada maijā no Berghofas rezidences Alpos piesavinājies karavīrs vārdā Ragnvalds Borčs, kurš kopā ar Francijas armiju bija viens no pirmajiem Sabiedroto spēku pārstāvjiem, kurš spēris kāju fīrera namā.

Neskatoties uz to, ka sprādziena laikā rezidence tika stipri bojāta, militāristiem izdevās no turienes aizvest vairākus priekšmetus - Borčs no savrupmājas tāpat aizvedis vairākas eļļas gleznas.