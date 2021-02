Rīgas "Dinamo" "bullīšos" atzīst spēcīgās "Salavat Julajev" pārākumu

Abi klubi spēli iesāka apņēmīgi un abos laukuma galos apmainījās ar dažiem bīstamiem metieniem, taču pēc desmit spēlētām minūtēm rezultāts aizvien bija bezvārtu neizšķirts. Pirmie vārti spēlē tika gūti 12.minūtē, bet par to mājiniekiem lielā mērā jāpateicas "Dinamo" komandai. Viesi nespēja izraidīt ripu no savas zonas, bet to spēlētāju burzmā pirmais ieguva Pāvels Koledovs. Jānis Voris nemaz nemanīja metiena brīdi.