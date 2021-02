"Mēs runājam par pastāvīgi sliktu stāvokli." Dumpis par epidemioloģisko situāciju valstī

"Jāsaprot, ka mirstība jāskatās dinamikā un to, cik ir sagaidāmās mirstības. Valstīs atšķiras testēšanas līmeņi un skrīninga apjomi. Protams, tas kaut ko liecina, bet ir ļoti jāuzmanās tās salīdzināt," norāda Dumpis, piebilstot, ka uz ES fona mēs neizskatāmies tik slikti, apgalvojot, ka noteikti neesam sliktākajā galā.

"Piektā daļa no sabiedriskā transporta pasažieriem nevalkā sejas maskas, tāpēc ir jāsaprot, ja cilvēks nevalkā masku, tad pārējos tas neaizsargā," norādīja eksperts. Viņš minēja, ka pats pārvietojas ar sabiedrisko transportu un to redzējis savām acīm.

Jautāts, kāds ir infektologa viedoklis par to, ka valsts atteicās no papildus vakcīnu piegādēm, viņš uzsvēra, ka "pandēmijas laikā ir pieļautas daudz kļūdu un šī ir viena no tām".