Pastiprina nosacījumus klātienes tirdzniecībai un atceļ tirgojamo preču ierobežojumus pārtikas un higiēnas preču veikalos

Ar grozījumiem rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 8.februāra mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē varēs sniegt veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta.