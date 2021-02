Mārtiņš Gulbis: Visas spēlētājas zina, ar kādu punktu pārsvaru jāuzvar

"Mēģinājām nedaudz šo to pamainīt, jo ir ļoti nogurdinoši aizvadīt treniņus sešas dienas pēc kārtas. Bija jāizdomā, kā labāk sabalansēt treniņu procesu. Domāju, ka mums tas izdevās labi. Dienu no dienas treniņu kvalitāte ir uzlabojusies. Pats svarīgākais to visu integrēt rītdienas spēle. Apzināmies lietas, kas mums ir jāizdara," stāstīja Gulbis.