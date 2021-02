Zināms, kas kontrolēs drošās tirdzniecības koncepta ievērošanu

No 8.februāra tirdzniecības vietās, neatkarīgi no to izmēra, papildu esošajiem drošības pasākumiem jānodrošina 25 kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju, bet, ja telpa ir mazāka, tad tajā var atrasties tikai viens apmeklētājs. Attiecīgie kvadrātmetri jāmēra, tajos ieskaitot arī tehnisko iekārtu aizņemto platību.