Bērziņš un Freimanis kopā gūst 33 punktus uzvarētā Polijas čempionāta spēlē

Bērziņš šajā duelī laukumā pavadīja 27 minūtes un 42 sekundes, grozā raidot trīs no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem "trejačiem" un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, tādējādi iekrājot "double-double", kā arī vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja divus metienus, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja septiņas piezīmes un iekrāja 25 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija dalīts labākais rezultāts komandā.