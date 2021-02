Kopš 2020. gada SPKC darbu sākuši vairāk darbinieki, nekā aizgājuši

Šo 14 darbinieku septiņi bijuši no epidemioloģiskā bloka. Tāpat no visiem 14, kas kas pērn aizgāja no SPKC, vairāki aizgāja pensijā, savukārt atsevišķi strādājošie vainu sāka darbu epidemioloģijas sfērā ārzemēs vai pārgāja uz citu veselības sistēmas iestādi, vai izbeidza darba attiecības veselības problēmu dēļ.