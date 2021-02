Dārznieks Pasaules kausa sezonu noslēdz ar ceturto vietu

Uzvaras laurus divu braucienu summā plūca austrietis Niko Gleiršers, kurš bija ātrākais pirmajā braucienā, bet otrajā ierindojās ceturtajā pozīcijā. Viņš par 0,060 sekundēm apsteidza vācieti Maksu Langenhanu, kuram pirmajā braucienā septītais ātrākais laiks. Bronzas medaļu ar 0,074 sekunžu atpalicību izcīnīja Pasaules kausa kopvērtējuma līderis Fēlikss Lohs no Vācijas.

Otrajā braucienā no Latvijas sportistiem labāko sniegumu demonstrēja Dārznieks, kurš sasniedza piekto ātrāko laiku, bet divu braucienu summā ierindojās ceturtajā pozīcijā. Viņš uzvarētājam zaudēja 0,308 sekundes.

Dārznieku no trijnieka izstūma Gleiršers, kurš otrajā braucienā startēja pēdējais.

Tikmēr Bērziņš aizvadīja lielisku otro braucienu, kas viņam no 13.vietas pirmajā piegājienā ļāva pakāpties trīs pozīcijas augstāk. Arī divu braucienu summā Bērziņš ierindojās desmitajā pozīcijā, Gleiršeram zaudējot 0,841 sekundi.

Pirmajā braucienā no Latvijas sportistiem labāko rezultātu uzrādīja Dārznieks, kurš startēja ar 23.numuru un bija viens no pēdējiem sportistiem, kura braucienu krasi neietekmēja trases stāvoklis. Sportists aizvadīja labu braucienu, bet trases lejas daļā zaudēja ātrumu, kas neļāva pakāpties augstāk par piekto vietu. Viņš uzvarētājam Gleiršeram no Austrijas zaudēja 0,278 sekundes.