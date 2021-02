Vairāki Latvijas atvestie vilki izmukuši no Francijas zoodārza; divi nošauti

Janvāra nogalē izmukuši seši vilki, kuri bija atvesti no Rīgas zooloģiskā dārza. Vilkiem izdevās izkļūt laukā no "EcoZonia" zooloģiskā dārza, kas atrodas Francijas dienvidos. Divus no izbēgušajiem vilkiem nācies nošaut, vēstī LTV raidījums "Vides fakti".