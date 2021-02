Ķibermaņa divnieks pasaules čempionātā izcīna sesto vietu

Uzvaras laurus plūca Vācijas pilots Frančesko Frīdrihs, kurš ar desmit zelta medaļām kļuvis par tituliem bagātāko bobslejistu, apsteidzot pagājušā gadsimta piecdesmito un sešdesmito gadu leģendu Eudžēnio Monti no Itālijas. Frīdrihs savu pirmo divnieku titulu izcīnīja 2013.gadā kopā ar Jannisu Bekeru, nākamos piecus ar Torstenu Margisu, bet šajā nedēļas nogalē viņš triumfēja kopā ar Aleksandru Šilleru.

Tālāk sekoja divas Šveices ekipāžas ar pilotiem Simonu Frīdli un Mihaelu Fogtu, bet sestais bija Ķibermanis, kurš Frīdriham zaudēja 2,94 sekundes, no pirmā trijnieka atpaliekot 0,71 sekundi. Melbāris no uzvarētāja atpalika 3,71 sekundi.

Ceturtajā braucienā Melbārdis pieļāva kļūdu devītajā virāžā, uzrādīja vien 19.rezultātu un summā no devītās vietas atkāpās uz 12.pozīciju. Ķibermanim braucienā bija vēl viena sestā vieta un šāda pati vieta arī summā.

Pirmajā braucienā sportisti startēja secīgi viņu numuriem, kamēr otrajā startēja no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē devās pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēja no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauca no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēdza jau pēc trešā brauciena.