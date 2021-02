Freimanis aizvada rezultatīvu maču, bet neizmanto iespēju izraut uzvaru

Freimanis divas sekundes pirms pamatlaika beigām realizēja vienu no diviem soda metieniem, panākot pagarinājumu, taču neizmantojot iespēju savai komandai izcīnīt uzvaru.

Fremanis laukumā pavadīja 33 minūtes un 27 sekundes, šajā laikā realizējot sešus no 12 divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem tālmetieniem. Tāpat viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja divus metienus, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un sakrāja 21 efektivitātes koeficienta punktu.