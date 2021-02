Paplašina iespējas atrasties uz ūdenstilpēm Rīgā

Uz ledus varēs kāpt Ķengaraga dīķī, Bolderājas karjerā, ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas, Mazjumpravas muižas dīķī. Tāpat drīkstēs atrasties uz Viestura dārza un Vladimira Kudojara parka ūdentilpju ledus.

Dambjapurva ezerā un Velnezerā uz ledus varēs atrasties ne tālāk kā 20 metrus no krasta, Ziemeļupē - izņemot 200 metru attālumā no tās ietekas Buļļupē, Bābelītī - 100 metrus pa kreisi un 200 metrus pa labi no Jaunelku ielas 9 un ne tālāk kā 20 metrus no krasta līnijas un Māras dīķī, bet ne tuvāk kā 200 metrus no Mārupītes ietekas un 150 metrus no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma.

No šodienas uz ledus varēs kāpt Āgenskalna līča posmā no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 5B. taču aizliegts atrasties uz ledus Āgenskallna līcī 50 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 70 metru attālumā no Zunda kanāla iztekas.

Strazdupītē uz ledus varēs atrasties posmā no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1, izņemot tuvāk par 200 metriem no dzelzceļa tilta.

Ķīšezerā uz ledus varēs atrasties no Ostas prospekta 11D līdz Roberta Feldmaņa ielai 8A, bet ne tālāk kā 75 metrus no krasta līnijas, un no Roberta Feldmaņa ielas 8 līdz Ezermalas ielai 18B, bet ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas.

Vecdaugavas ledus būs staigājams no Airu ielas 83A līdz Airu ielai 119A, bet ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas, un no Vecāķu prospekta 115 līdz Zvejas ielai 14, bet ne tālāk kā 50 metus no krasta līnijas. Vecdaugavā uz ledus drīkstēs atrasties arī posmā no Mangaļu prospekta 62A līdz Vēdzeļu ielai 4, bet be tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas, un no Mangaļu prospekta 47 līdz Vabu ielai 13.

No šodienas uz ledus drīkstēs kāpt Kojusalas grāvja posmā no Austuves ielas 5A līdz Krasta ielai 95 k-6, Buļļupes posmā no Velkoņu ielas un Lielās ielas krustojuma, Bieķengrāvja posmā no Mūkusalas ielas 78A līdz Mazajai Bauskas ielai 28, Daugavas posmā ne tālāk par 200 metriem no Beķergrāvja ielas un Krēmeru ielas krustojuma, Hapaka grāvja posmā no Daugavgrīvas šosejas 5 k-17 – 500 metrus garā posmā Zilās ielas virzienā.

Hapaka grāvī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 100 metru attālumā no Beķera grāvja ietekas.