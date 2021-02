Aculiecinieks iemūžinājis, kā, visticamāk, Evelīna Pārkere ar jauno un glauno auto ieslīdējusi grāvī

Internetā parādījies video, kurā kāds aculiecinieks iemūžinājis sadursmi netālu to Tukuma. Turklāt, kā ziņo vērīgākie sociālo tīklu lietotāji, viena no video redzamajām automašīnām un to šoferēm varētu būt influencere Evelīna Pārkere.