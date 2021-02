"Viņš ir ēna no spēlētāja, kas reiz bija." Apskatnieks skarbi kritizē Porziņģa sniegumu šosezon

"Es Dalasas "Mavericks" sakarā spiežu panikas pogu. It sevišķi Kristapa Porziņģa dēļ. Viņš nav tas spēlētājs aizsardzībā, kas reiz bija. Un ja viņš nedod tādu pienesumu aizsardzībā, tad viņa kopējā ietekme uz spēli tiek pilnībā samazināta. Viņš nav snaiperis no tālmetiena līnijas. 35-36% no trīspunktu līnijas ir labi viņa auguma puisim. Bet, kad viņš netrāpa tālmetienus un neietekmē spēli groza apakšā, šī komanda nespēj sasniegt to līmeni, kādā tai ir jābūt," latvieti kritizēja O'Konors.