Atšķirībā no datubāzes pēdējo gadu statistikas apkopojuma, 2020. gada statistikā ir parādījies "jaunums" - Covid-19 aile. Tabulā redzamie dati uzrāda mirušo skaitu, kuriem Covid-19 ir bijis nāves pamatcēlonis. Svarīga arī piebilde - dati ir provizoriski un katru mēnesi tiek aktualizēti.

Provizoriskie dati liecina, ka Latvijā 2020. gadā koronavīruss ir bijis nāves pamatcēlonis 659 gadījumos , no kuriem "lauvas tiesa" bijusi gada pēdējos mēnešos. Ja oktobrī Covid-19 bija nāves pamatcēlonis vien 24 gadījumos, tad novembrī - 126, bet decembrī prasīja 491 upura dzīvību.

Portāls "Apollo" salīdzināja datubāzē pieejamo Covid-19 mirstību ar citām slimībām vai nelaimes gaidījumiem. Ar statistiku ir iespējams iepazīties zemāk redzamajās tabulās no Veselības statistikas datubāzes.

Provizoriskie dati liecina, ka no gripas un pneimonijas aizvadītajā gadā miruši 372 cilvēki, kas ir par 44% mazāk nekā Covid-19 nāves pamatcēloņa gadījumos.

Balstoties uz Veselības statistikas datubāzes provizoriskajiem datiem, Covid-19 nāves gadījumu skaits bijis lielāks par citu nāvju iemesliem, pat kombinējot kopā. Piemēram, 2020. gadā no Covid-19 miruši vairāk cilvēku nekā no noslīkšanas, transporta nelaimes negadījumiem, gripas un pneimonijas gadījumiem, visus kopā saskaitot - 659 pret 649 nāves gadījumiem.

Lūgti atzīmēt, kuriem no vairākiem sabiedrībā un sociālo mediju vidē izskanējušajiem komentāriem par Covid-19 pandēmiju piekrīt, 33% respondentu norādījuši, ka statistika par Covid-19 izraisītajiem nāves gadījumiem ir maldinoša, jo patiesībā šie cilvēki miruši no vecuma vai jau iepriekš esošām saslimšanām, nevis tieši Covid-19.

Ziņojot par nāves gadījumiem, Slimību profilakses un kontroles centrs gan vienmēr uzsvēris, ka miruši ir pacienti, kuriem konstatēts Covid-19, nevis, ka pacienti miruši no Covid-19.

Aptuveni desmitā daļa uzskata, ka no iedzīvotājiem tiek slēpts, ka ir iespējams saindēties, pārmērīgi lietojot dezinfekcijas līdzekļus. Tikpat domā, kas sejas masku lietošana var veicināt saindēšanos ar ogļskābo gāzi.

Tikai ceturtdaļa no 1013 respondentiem nav piekritusi nevienam no piedāvātajiem apgalvojumiem.

Vienlaikus 68%, vērtējot savu risku saslimt, atzīmējuši to kā vidēji augstu vai reālu, 12% uzskata, ka viņiem ir augsts risks inficēties. Savukārt 14% pārliecināti, ka risks ir zems un nereāls. Rožukalne atzīmēja, ka slimības riska uztveri ietekmē informācijas lietojums un uzticība informācijas avotiem. Proti, jo zemāka ir informētība, jo zemāks riska vērtējums, bet augstāks nogurums no ziņām un izvairīšanās no ziņām par Covid-19.