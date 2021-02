Ostapenko kritums jaunajā WTA rangā

Pirmdien Melburnā sākās šīs sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs. Ostapenko pagājušajā nedēļā "Gippsland Trophy WTA 500" turnīrā astotdaļfinālā ar 7-6 (7:4), 3-6, 2-6 piekāpās Jeļinai Svitoļinai no Ukrainas (WTA 5.). Divas uzvaras šajā turnīrā Ostapenko ļāva nopelnīt 55 ranga punktus, bet ar to nebija gana, lai noturētu 45.vietu, kā rezultātā viņa pirmdien atrodas divas pozīcijas zemāk.

Vadošajā desmitniekā izmaiņas notikušas tikai pašā lejasgalā. Čehiete Petra Kvitova pakāpusies uz astoto vietu, bet Bjanka Andresku no Kanādas tagad ir devītā. Aizvien pirmo vietu ieņem Ešlija Bārtija no Austrālijas, viņai seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, Sofija Kenina no ASV un Svitoļina. Čehiete Karolīna Plīškova ieņem sesto pozīciju, tālāk seko Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, kamēr aiz Kvitovas un Andresku ierindojas arī Kiki Bertensa no Nīderlandes.