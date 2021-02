Jauni tirdzniecības noteikumi pagaidām nav radījuši pircēju drūzmēšanos tirdzniecības centros

"Tas, cik ātri vīruss tiks apturēts, ir atkarīgs no mūsu visu savstarpējas sadarbības un atbildīgas rīcības," uzsvēra Kaktiņa.

Jau vēstīts, ka no pirmdienas pastiprinātas drošības prasības tirdzniecībā un paplašināta preču pieejamība klātienē. Papildu drošības prasības, tostarp, samazinot maksimālo pircēju skaitu tirdzniecības vietās, noteiktas veikaliem, tirdzniecības centriem ar platību 1500 kvadrātmetru un tajā esošiem vismaz pieciem tirgotājiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kā arī prasības attiecas uz tirgiem iekštelpās.

No pirmdienas tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varēs nodrošināt veikali, kuros pārtika veido ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta. Darboties varēs arī grāmatnīcas. Klātienes tirdzniecība pilnā apmērā notiks aptiekās, tostarp veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās.