1914. gada 5. decembrī "Izturība" ("Endurance") devās no Atlantijas okeāna dienvidos esošās Dienviddžordžijas uz Antarktīdu. Uz kuģa bija 27 vīrieši (ieskaitot vienu bezpajumtnieku, kurš kļuva par kuģa pārvaldnieku), 69 suņi, kā arī viens runcis, kuru kļūdainā kārtā dēvēja par Čipijas kundzi.

Ja šis posms būtu sekmīgs, no turienes ceļā dotos neliela vīru grupa, ieskaitot Šekltonu, lai kļūtu par pirmajiem cilvēkiem pasaulē, kas šķērsotu visu Antarktīdas kontinentu. Cits ievērojams panākums Antarktīdā - Dienvidpola sasniegšana gan Roala Amundsena, gan Roberta Skota vadībā jau bija īstenota pirms dažiem gadiem.

Ja arī kontinenta šķērsošanas posms notiktu kā plānots, tad, tuvojoties galamērķim pie Rosa jūras (uz dienvidiem no Jaunzēlandes), ekspedīcijas komandu sagaidītu jau iepriekš novietoti pārtikas un degvielas krājumi, kurus būtu atnesusi cita atbalsta grupa, kas ceļu mēroja pretējā virzienā no kontinenta otras puses.

Divas dienas pēc izbraukšanas no Dienviddžordžijas kuģis "Izturība" nokļuva starp ledus krāvumiem - biezā ledus barjerā, kas atrodas pirms Antarktīdas kontinenta.

Pēkšņi vairs nebija iespēja virzīties ne uz priekšu, ne doties atpakaļ. "Izturība" nonāca pamatīgā ķibelē, par ko viens no kuģa apkalpes locekļiem - Tomas Orda-Lēss rakstīja: "Sasalusi kā mandele šokolādes tāfelītes vidū".

Kuģis tajā brīdī atradās tikai vienas dienas brauciena attālumā no sauszemes, taču tagad dreifējošais ledus to ar katru dienu virzīja tālāk prom no tās. Komandai nekas cits neatlika - nācās gaidīt brīdi, kad ledus vairs nebūs tik biezs.