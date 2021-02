Aija Strazdiņa atklāj, ko domā par bijušā vīra Aigara Grāvera vārdiem, ka viņu laulība bija "pārpratums"

"Es domāju, ka viņš tā nedomāja. Es lasīju to frāzi un zinu, kā viņš to domāja. Ja tu zini to cilvēku, tu zini, ko viņš ar to vārdu domā. Viņš varbūt nedomāja to, ko varbūt vairums domā par to, ka tas ir pārpratums, viņš domāja to, ka pārprata šo situāciju," viedokli pauda producente.