Raidījums: Skaistumkopšanas nozarē strādājošie apsvēruši domu vērsties Satversmes tiesā

"Es nenoliedzu, ka es strādāju, kā to daru, tas dieva ziņā, bet strādāju, man jānopelna nauda iztikai, man nav jāmelo, es to nedarīšu, kamdēļ?! Citi saka – "nē, nē", bet kādas muļķības, visi dara. Rīgā īre vispār nav noņemta nost, tas ir 650 eiro plus komunālie ap 200 eiro, tas nozīmē, ka tev ap 100 eiro jābūt rezervē. Beigsies tur īres līgums ar franšīzes turētājiem, es pārtraukšu darbību uz nenoteiktu laiku," norādīja Norvele.