Pavļuts: Vakcinēšana pret Covid-19 nebūs obligāta, izņemot NBS

Lūgts komentēt Tiesībsarga biroja sniegto informāciju, ka tas ir saņēmis informāciju no dažādu profesiju pārstāvjiem, tostarp, mediķiem, ka, nevakcinējoties pret Covid-19, tiem draud atlaišana no darba, Pavļuts atzina, ka šāds lēmums nav pieņemts, izņemot NBS, par ko atsevišķi jau publiski izteicies aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

LETA jau vēstīja, ka Tiesībsarga birojs saņēmis informāciju no dažādu profesiju pārstāvjiem, tostarp, mediķiem, ka, nevakcinējoties pret Covid-19, tiem draud atlaišana no darba, iepriekš Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē paziņoja tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne.

Tiesībsarga birojs saņēmis telefona zvanus un e-pastus no dažādu profesiju pārstāvjiem, tostarp, mediķiem, par to, ka pastāv atsevišķi signāli - ja nevakcinēsies, tad atbrīvos no darba. "It kā šādas situācijas jau ir bijušas, taču mums vēl viņas nav pārbaudītas," piebilda Piļāne.