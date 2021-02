Anna Rozīte skaidro, kādēļ precējās, ja agrāk laulības nav vēlējusies

Rozīte iepriekš nekad netika slēpusi, ka viņai laulības nav svarīgas. Intervijā citēti arī Rozītes vārdi un teorija par to, ka laulība esot "pasākums neuzticīgiem cilvēkiem". "Kāpēc jāprec, ja tu mīli - vienkārši esi kopā! Kādi pierādījumi vēl vajadzīgi?" teikts vecā intervijā ar Rozīti.

"Jāsaka godīgi, es nekad, nekad neesmu sapņojusi par kāzām, par baltu kleitu, varbūt vienīgi kādreiz par kūku. Ko es saistu ar to - man manā bērnībā vecāki bija šķīrušies, un līdz ar to es pieļauju domu, ka vienkārši laulība manās acīs pēc tā, ko es redzēju no pieaugušo viedokļa un dzīves pieredzes un piemēra, ka tas nav nekas tāds stabils un nekas, uz ko vajadzētu tiekties.