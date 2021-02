Pasaulslavenā futbolista Džeroma Boatenga bijusī draudzene pāris dienas pēc abu šķiršanās atrasta mirusi

Boatengs paziņoja par abu šķiršanos vien šī gada 2. februārī, apvainojot Kasiju viņa aizvilšanā no ģimenes.

Es atvainojos visiem, kurus esmu sāpinājis, it īpaši savai bijušajai draudzenei Rebekai un mūsu bērniem. Esmu vīlies pats sevī. Vīrietim ir jāuzņemas atbildība un jārīkojas savas ģimenes interesēs, un tagad es to darīšu. Es novēlu Kasijai visu to labāko," rakstīja futbolists.