Trešdien pirmo vakcīnas devu pret Covid-19 saņēmuši 368 cilvēki, otro - 188

Salīdzinot ar otrdienu, trešdien ievērojami audzis gan pirmo, gan otru devu saņēmēju skaits. Joprojām vairums pirmās vakcīnas saņēmēju bijuši vai nu ārstniecības personas, no kurām 157 vakar saņēmušas pirmo poti, vai ārstniecības iestāžu darbinieki, no kuriem vakar vakcinēti 109.

Tikmēr no ar otro devu vakcinētajiem 124 to saņēma Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, 34 - Cēsu klīnikā un 17 - Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā.

No visiem 18 599 cilvēkiem, kas līdz šim saņēmuši vismaz vienu vakcīnas pret Covid-19 devu, 14 634 jeb 78,7% bijušas sievietes, bet pārējie 3965 - vīrieši. NVD datos dzimumu griezumā neuzrādās, cik no visiem vakcīnas saņēmējiem ievadīta arī otrā deva, noslēdzot vakcinācijas procesu.

Vecumu griezumā vairumā gadījumu vakcīnas saņēmēji bijuši vecumā no 50 līdz 59 gadiem, jo šajā vecuma grupā vismaz vakcīnas pirmo devu saņēmušas 4777 personas jeb 25,7% no kopējā vakcinēto skaita. Tikmēr otrā skaitliski lielākā vecuma grupa ir no 40 līdz 49 gadiem, kur vakcinējušies 3578 cilvēki jeb 19,2% no kopskaita.