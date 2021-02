Pēc seksisma skandāla no amata atkāpsies Tokijas Olimpiādes organizatoru komitejas prezidents

Mori no amata atkāpsies aptuveni pusgadu pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm, kas paredzētas šajā vasarā. Vietējais laikraksts "Kyodo News" ziņo, ka Mori vietu, visticamāk, ieņems bijušais Japānas Futbola federācijas prezidents Saburo Kvabuči.

Mori vēlāk publiski atvainojās par teikto, bet norādīja, ka neplāno atkāpties no amata. Viņa rīcību iepriekš nosodīja viens no lielākajiem olimpisko spēļu atbalstītājiem Japānā autobūves kompānija "Toyota Motor".

Tokijas olimpiskās spēles tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.