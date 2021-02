"Mēs skatāmies uz nākamo čempionu." Nākamais Nurmagomedovs, kurš satricinās cīņas sporta pasauli

"Es to esmu teicis jau iepriekš. Nākamo piecu vai sešu cīņu laikā es sagaidu, ka viņš aizvadīs cīņu par čempiona titulu. Es ticu, ka mēs skatāmies uz nākamo čempionu. Ir aspekti, kuros viņam jākļūst labākam, bet viņš to izdarīs. Jūs viņu redzēsiet ar čempiona jostu pēc piecām vai sešām cīņām no šā brīža," norādīja Mendess.