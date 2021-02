SPKC brīdina: Covid-19 sasirgušais braucis autobusā Rīga-Talsi-Ventspils un Ventspils-Rīga

Sasirgušais plkst.10.02 no Popes līdz Ventspils autoostai braucis ar AS "Norma" autobusu Rīga-Talsi-Ventspils ar reisa numuru 7955, savukārt plkst.13.10 braucis atpakaļ līdz Popei ar AS "Norma" autobusu Ventspils-Rīga ar reisa numuru 7955.