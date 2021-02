Piektdien daudzviet gaidāms saulains laiks

Gaisa temperatūra piecos rītā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) novērojumu tīklā bija no -6,5 grādiem Kolkā līdz -19,2 grādiem Skrīveros.

Sniega segas biezums novērojumu staciju laukumos no deviņiem centimetriem Ventspils ostā līdz 31 centimetram Siguldā, 32 centimetriem Alūksnē un 35 centimetriem Dagdā, tai skaitā 20 centimetri Rīgas centrā.

Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no -3..-5 grādiem Kurzemes piekrastē līdz -9..-12 grādiem valsts austrumu daļā.

Braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem šorīt lielākajā daļā Latvijas ir apmierinoši, tomēr atsevišķos no Rīgas attālākos reģionos daži šoseju posmi ir sniegoti un apledojuši, liecina valsts SIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.

Pa valsts galvenajiem autoceļiem braukšana ir apgrūtināta Liepājas šosejas posmā no Anneniekiem līdz Skrundai, Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Usmai un Rēzeknes šosejas posmā no Stolbovkas līdz Terehovai.