Naftas noplūde no Būtiņģes: Cik liels kaitējums nodarīts videi?

Aplēsts, ka Baltijas jūrā no termināļa nonākušas 2,8 tonnas naftas.

Nākamajā dienā gan Lietuvas, gan Latvijas amatpersonas paziņoja, ka naftas plankums jūrā vairs nav redzams, pieļaujot, ka nafta sakūlusies ar ūdeni un izkliedējusies, bet atbildīgie dienesti turpināja meklēt no termināļa norāvušos naftas uzpildes cauruļvadu, kurā vēl varētu būt palikusi viena līdz pusotra tonna naftas un kas varētu nokļūt citu kuģu ceļā, taču 31.decembrī meklēšana tika pārtraukta, jo saskaņā ar aprēķiniem cauruļvads tobrīd vairs neatradās Latvijas atbildības rajonā.

Janvāra beigās publiskotie Latvijas Valsts vides dienesta (VVD) sākotnējie aprēķini liecina, ka videi nodarīts kaitējums aptuveni 58 000 eiro apmērā. Kā aģentūru LETA tobrīd informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece, vienlaikus Latvijas valstij radīti zaudējumi gandrīz 2000 eiro apmērā saistībā ar operatīvo dienestu īstenotajiem pasākumiem, reaģējot uz naftas noplūdi, bet videi nodarītā kaitējuma apmērs un Latvijas valstij radīto zaudējumu apmērs vēl varētu tikt precizēts, jo no termināļa pazudušais cauruļvada posms joprojām nav atrasts.

Būtiņģes naftas termināļa peldošā platforma atrodas 1,3 kilometrus no Lietuvas un Latvijas robežas un 7,3 kilometrus no krasta. Tas darbojas kopš 1998.gada un pieder Polijas kompānijas "PKN Orlen" meitasuzņēmumam "Orlen Lietuva", kas to izmanto vienīgi jēlnaftas importam sev piederošās Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcas vajadzībām.