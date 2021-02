Siliņam un Meieram lielisks mačs Vienotās līgas zaudējumā pret "Himki"

Siliņš laukumā pavadīja 30 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trim divpunktu metieniem, četrus no astoņiem "trejačiem" un abus divus soda metienus. Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra divas bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un iekrāja 24 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija labākais rādītājs komandā.

Tikmēr Meiers spēlēja 31 minūtes un 22 sekundes, grozā raidot četrus no 12 divpunktu metieniem un trīs no četriem "sodiņiem". Jūrmalnieks arī izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra četras bumbas, bloķēja trīs metienus, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja septiņas piezīmes un tika pie 20 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija trešais labākais rādītājs vienībā.

Mejeris uz dēļiem pavadīja 26 minūtes un 43 sekundes, grozā trāpot trīs no sešiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem brīvmetieniem. Latviešu basketbolists arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja četrus metienus, tika pie vienas piezīmes un četras reizes pārkāpa noteikumus.