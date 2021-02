Tirgotāji: Jauno tirdzniecības normu ievērošanu kontrolējošās iestādes interpretē atšķirīgi

To, ka pircēji aizvien vairāk gatavo maltītes mājas apliecina fakts, ka pirmajās dienās pēc nepārtikas preču iegādes ierobežojumu atcelšanas novērojam palielinātu pieprasījumu pēc dažādiem virtuves un gatavošanas piederumiem, piemēram, pannām," sacīja Šakirova un piebilda, ka tāpat augsts pieprasījums vērojams pēc mājas tekstila, bērnu apģērbiem un rotaļlietām, sporta aprīkojuma, apaviem un apakšveļas.

Savukārt, ņemot vērā jaunos platības ierobežojumus, kas paredz 25 kvadrātmetrus uz vienu pircēju, atsevišķos "Rimi" veikalos novērots, ka ārpus veikala veidojas cilvēku rindas, it īpaši veikalos, kur ir plašāks nepārtikas preču sortiments.

Jau vēstīts, ka valdība 5.februārī vienojās, ka no pirmdienas, 8.februāra, būs pastiprinātas drošības prasības tirdzniecībā un paplašināta preču pieejamība klātienē. Papildu drošības prasības, tostarp, samazinot maksimālo pircēju skaitu tirdzniecības vietās, noteiktas veikaliem, tirdzniecības centriem ar platību 1500 kvadrātmetru un tajā esošiem vismaz pieciem tirgotājiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kā arī prasības attiecas uz tirgiem iekštelpās.

No pirmdienas tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu var nodrošināt veikali, kuros pārtika veido ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta. Darboties varēs arī grāmatnīcas. Klātienes tirdzniecība pilnā apmērā notiek aptiekās, tostarp veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās.