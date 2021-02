Astronomi atklājuši nezināmu pundurplanētu - tālāko objektu Saules sistēmā

Šī tālā un sīkā planēta atrodas tik tālu no Saules, ka no tās skatupunkta Zeme un Saturns izskatās kā kaimiņu planētas. Tās orbīta atrodas 132 reizes tālāk nekā Zemes attālums no Saules jeb 132 astronomiskās vienības tālu. Šī planēta pārspēj iepriekšējo rekordistu – planētu "Tāluprom", kas atrodas 124 reizes tālāk nekā Zeme no Saules, vēstīts izdevumā "Live Science".