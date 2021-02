Pabalsti izsīkst, bet jaunu darbavietu nav. Kāds atbalsts Covid-19 krīzē paredzēts bezdarbniekiem?

Viena no mazāk aizsargātajām grupām Covid-19 krīzes laikā ir bezdarbnieki, kuriem atšķirībā no dīkstāves atbalsta saņēmējiem pabalsts pakāpeniski izsīkst, daļai vairs nepienākas vai drīz izbeigsies. Par to, vai un kāds atbalsts nodrošināts šādiem cilvēkiem, svētdien, 14. februārī, ziņoja Latvijas televīzijas raidījums "de facto".