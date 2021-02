Kariņš runas par iespējamo valdības krišanu saista ar politiķu nogurumu no Covid-19

"Par to, ka valdība varētu krist, mēļo jau... nu es neatceros tādu laiku, kad par to nebūtu runāts. Tas, ka šajā laikā šādas runas ir vairāk - nu, tas tā ir. Bet tam var būt arī vienkāršs izskaidrojums, ka no vienas puses ir ļoti sarežģīta situācija valstī saistībā ar Covid krīzi, no otras puses - tuvojas pašvaldību vēlēšanas, tuvojas Saeimas vēlēšanas. Ir bijuši daudzi tādi nebūt ne vienojoši politiski lēmumi - gan par dažādu amatpersonu ievēlēšanu, gan ministru demisiju un citi jautājumi, kas, protams, to spriedzi vairo," viņš sacīja.