Līdz šim vakcinētam visvecākajam sociālās aprūpes centra klientam ir 98 gadi

VM aprēķinājusi, ka no vietnē "manavakcina.lv" un pa bezmaksas tālruņa līniju 8989 līdz šim saņemtajiem vairāk nekā 90 000 pieteikumiem vakcinācijai pret Covid-19 aptuveni ceturtdaļa esot no iedzīvotāji vecumā virs 60 gadiem. Šī ir viena no prioritārajām grupām, kas vakcīnas pret Covid-19 varēs saņemt pirms vairākām citām prioritārajām grupām, līdz ar to šai iedzīvotāju grupai šobrīd ir svarīgi turpināt pieteikties, lai plānotu vakcinācijas procesu.