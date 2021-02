Aptauja: Vairāk nekā puse Japānas uzņēmumu atbalsta olimpisko spēļu pārcelšanu vai atcelšanu

Aptaujā no 1. līdz 8.februārim piedalījās vairāk nekā 11 000 Japānas uzņēmumu.

No tiem 56% atbalsta spēļu pārcelšanu vai atcelšanu. Iepriekš augustā veiktajā aptaujā šādam solim atbalsts bija nedaudz mazāks jeb 53,6%.

Toties krities to uzņēmumu skaits, kas atbalsta spēļu aizvadīšanu šovasar, kā tas tika izlemts pērn pēc Olimpiādes pārcelšanas. Ja augustā tam bija 22,5% uzņēmumu atbalsts, tad tagad tas nokrities līdz 7,7%.

Vairāk nekā 70% uzņēmumu aprēķinājuši, ka spēļu atcelšana vai pārcelšana būtiski neietekmēs to ienākumus.

Tokijas olimpiskās pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.