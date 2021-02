Tirdzniecības centri: Apmeklētāji rīkojas atbildīgi un ir toleranti

Tirdzniecības centra "Akropole" komunikācijas konsultante Katrīna Ansonska aģentūrai LETA uzsvēra, ka "Akropole" pircēju plūsmas elektronisko uzskaiti, kurai lielajos tirdzniecības centros jābūt ieviestai no šīs pirmdienas, ieviesa jau pirms iepirkšanās centra atklāšanas. Pie katras no "Akropole" ieejām ir novietoti sensori, attiecīgi tiek fiksēts cik apmeklētāju ienāk un cik iziet.

Komentējot, kā un vai mainījusies situācija pēc citu drošības pasākumu ieviešanas no pagājušās nedēļas, Latkovska atzīmēja, ka līdz ar platības palielināšanu vienam apmeklētājam periodos, kad ir visvairāk apmeklētāju, "Galerijā Centrs" novērota rindu veidošanos pie veikaliem. "Tomēr nekādas kritiskas situācijas tādēļ nav veidojušās, apmeklētāji ir toleranti un mēs pēc iespējas ātri un profesionāli risinām šo rindu jautājumu," viņa uzsvēra.

Jau vēstīts, ka valdība 5.februārī vienojās, ka no pirmdienas, 8.februāra, būs pastiprinātas drošības prasības tirdzniecībā un paplašināta preču pieejamība klātienē. Papildu drošības prasības, tostarp, samazinot maksimālo pircēju skaitu tirdzniecības vietās, noteiktas veikaliem, tirdzniecības centriem ar platību 1500 kvadrātmetru un tajā esošiem vismaz pieciem tirgotājiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kā arī prasības attiecas uz tirgiem iekštelpās.

No pirmdienas tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu var nodrošināt veikali, kuros pārtika veido ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta. Darboties varēs arī grāmatnīcas. Klātienes tirdzniecība pilnā apmērā notiek aptiekās, tostarp veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās.