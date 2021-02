Saslimstība ar Covid-19 iepriekšējā nedēļā Latvijā nedaudz samazinājusies

Stacionēto pacientu skaits pēdējo septiņu dienu laikā ir samazinājies par 9,7% - tika stacionēti vidēji 84 Covid-19 pacienti dienā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) 15.februāra datiem, stacionāros patlaban ārstējas 939 Covid-19 pacienti, no kuriem 88 cilvēki - ar smagu slimības gaitu. Visvairāk stacionēto pacientu ir vecumā no 70 līdz 99 gadiem (437 cilvēku) un vecumā no 50 līdz 69 gadiem (368 cilvēku). Vecumā no 20 līdz 49 gadiem stacionāros atrodas 127 Covid-19 pacienti.