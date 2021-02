Dzintars: Atbalsts pabalsta izmaksai ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu neizslēdz diskusiju arī par citiem atbalsta veidiem

"Šajā gadījumā runa nav tikai par senioriem, bet arī par personām ar invaliditāti un citām grupām, kas līdz šim izkritušas no atbalsta pasākumiem. Diskusijas nebūs vieglas, jo ir vēlme palīdzēt visiem, bet tai palīdzībai ir jābūt samērotai ar valsts iespējām," piebilda Dzintars.

Pavļuts arī uzsvēra, ka "vēl priekšā" ir diskusijas par atbalsta sniegšanu arī citām iedzīvotāju grupām, arī no tām nozarēm, kuras Covid-19 krīzē cieš būtiskus zaudējumus.

Vienlaikus labklājības ministre Ramona Petraviča (Par cilvēcīgu Latviju; KPV LV) norādīja, ka Labklājības ministrija strādās pie šī likumprojekta līdz vēlai nakts stundai, lai šodien to varētu apstiprināt valdībā. "Jo ātrāk pieņems, jo ātrāk varēs sākt izmaksāt šo vienreizējo pabalstu," atzīmēja ministre, piebilstot, ka šobrīd izskatās, ka to nepaspēs izmaksāt kopā ar valsts ģimenes pabalsta izmaksas datumu martā, taču to noteikti izmaksās pēc tam kādā brīdī, kas aizvien būs marta mēnesī.