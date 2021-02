Balvu novadā Covid-19 plaši skāris pansionātu; ietekmēts arī bērnudārzu darbs

Pēc viņas paustā, smagākā situācija pašlaik ir ilgstošās sociālās aprūpes iestādē "Pansionāts "Balvi"", kas līdz šim ir tikusi pasargāta no Covid-19. Taču kopš pagājušās nedēļas vidus infekcija aprūpes iestādē izplatās strauji. Līdz šodienai kļuvis zināms, ka ir saslimuši 65 no aptuveni 170 klientiem un 17 darbinieki, no kuriem 13 ir aprūpētāji.