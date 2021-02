Tiesu izpildītāji: Saistībā ar Covid-19 izmaksātais ģimenes pabalsts netiks novirzīts parāda atgūšanai

LZTIP priekšsēdētāja Iveta Kruka uzsvēra, ka pēc valdības koalīcijas sadarbības sanāksmē panāktās vienošanās par pabalsta izmaksu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu tika saņemti vairāki jautājumi no parādniekiem, vai šo pabalstu tiesu izpildītāji drīkstēs ieturēt parādu dzēšanai.

"Ieturējumus no šī pabalsta tiesu izpildītāji neveiks, jo tas ir vienreizējs pabalsts, kas paredzēts atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem Covid-19 krīzes radīto apstākļu mazināšanai. Tomēr, lai tiesu izpildītājs tehniski spētu nodrošināt to, ka pabalsts netiek ieturēts, parādniekam ir laikus jāinformē savs tiesu izpildītājs, ka viņš šādu pabalstu saņems," uzsvēra Kruka.

"Jāņem vērā, ka tiesu izpildītājs pats nevar nevienā datu bāzē iegūt informāciju par to, vai parādnieks saņem noteikta veida pabalstus. Šādu informāciju zina tikai pats parādnieks. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka parādnieks laikus informē savu tiesu izpildītāju, jo īpaši šajā gadījumā, kad parādnieks skaidri zina, ka martā saņems no valsts pabalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu," sacīja LZTIP priekšsēdētāja.

Pavļuts arī uzsvēra, ka "vēl priekšā" ir diskusijas par atbalsta sniegšanu arī citām iedzīvotāju grupām, arī no tām nozarēm, kuras Covid-19 krīzē cieš būtiskus zaudējumus.

Vienlaikus labklājības ministre Ramona Petraviča (Par cilvēcīgu Latviju; KPV LV) norādīja, ka Labklājības ministrija strādās pie šī likumprojekta līdz vēlai nakts stundai, lai šodien to varētu apstiprināt valdībā. "Jo ātrāk pieņems, jo ātrāk varēs sākt izmaksāt šo vienreizējo pabalstu," atzīmēja ministre, piebilstot, ka šobrīd izskatās, ka to nepaspēs izmaksāt kopā ar valsts ģimenes pabalsta izmaksas datumu martā, taču to noteikti izmaksās pēc tam kādā brīdī, kas aizvien būs marta mēnesī.