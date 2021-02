Krimināllietā par Latvijas valstspiederīgo vervēšanu vergu darbam Lielbritānijā arestēta luksusa klases automašīna un zeme Jūrmalā

Jau ziņots, ka 2017.gada novembrī no Lielbritānijas tiesībsargājošām iestādēm ar Eiropola starpniecību tika saņemta informācija, ka laikā no 2013.gada līdz 2017.gada maijam Latvijā vervētas personas darbam Lielbritānijā darba ekspluatācijas nolūkā, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Pēc informācijas saņemšanas 2017.gada novembrī Valsts policijā sākts kriminālprocess par to, ka organizēta personu grupa kopš 2013.gada Latvijā vervēja un pārvadāja uz Lielbritāniju personas ekspluatācijas nolūkā.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka organizētā noziedzīgā grupa laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūlijam Latvijas teritorijā vervēja maznodrošinātas personas, iegādājās tām aviobiļetes uz Lielbritāniju, kur izmitināja un paverdzināja, ar vardarbību atņemot personu identifikācijas dokumentus un iepriekš noformētās norēķinu kartes.

Vēlāk paverdzinātās personas izmantotas dažādos darbos, bet paverdzināto personu norēķinu kartes prettiesiski izmantoja, noņemot no tām ieskaitīto darba algu skaidrā naudā bankomātos.

Organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki arī prettiesiski izmantoja paverdzināto personu norēķinu kartes ikdienas tēriņiem, kā arī citu paverdzināto personu nogādāšanai uz Lielbritāniju. Pēc Lielbritānijas tiesībsargājošo iestāžu datiem, kopumā tika identificētas 23 paverdzinātās personas no Latvijas.

Kriminālprocesā no Lielbritānijas tiesībsargājošajām iestādēm tika saņemta informācija vēl par vairākām personām, kuras darbojās organizētās noziedzīgās grupas sastāvā un, kurām Lielbritānijas tiesībsargājošās iestādes nebija izvirzījušas apsūdzības, jo konstatēts, ka tās noziedzīgos nodarījumus bija izdarījušas Latvijas teritorijā.

Līdz ar ko kriminālprocesā par aizdomās turētiem tika atzītas vēl piecas personas, no kurām attiecībā pret trīs personām tika izdalīti kriminālprocesi, kas tika nodoti Latvijas prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.

Ņemot vērā, ka viena no aizdomās turētajām personām joprojām atrodas Lielbritānijā, kur izcieš Lielbritānijas tiesas piespriesto brīvības atņemšanas sodu, kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšana pret šo personu vēl nav pabeigta.

2021.gada janvārī no minētā kriminālprocesa izdalīts cits kriminālprocess pret noziedzīgās grupas galveno organizatoru par mobilā telefona nolaupīšanu, kas izdarīta 2018.gadā Jūrmalā. Tāpat šī lieta sākta par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu laikā no 2015.gada septembra līdz 2018.gada februārim, un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā laikā no 2015.gada septembra līdz 2018.gada februārim.