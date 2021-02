"Ja tev nebija, ar ko dalīties, skolā tu nevienam nebiji vajadzīgs." UFC biedējošākais vīrs Ngannu stāsta par nežēlīgo bērnību Kamerūnā

Franciss Ngannu ir, iespējams, biedējošākais jaukto cīņas mākslu (MMA) cīkstonis visā pasaulē. Atlētiskajam kamerūnietiem pieder pasaules spēcīgākā sitiena rekords un viņam to lieliski padodas izmantot arī oktagonā. Par to liecina fakts, ka 11 no 15 uzvarām viņš ir izcīnījis tieši ar nokautu.