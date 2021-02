Bertāns pēdējā spēlē sasniedzis neparastu NBA rekordu

Viņš aizvadīja vienu no savas karjeras spilgtākajiem mačiem. Gūstot 35 punktus, Bertāns palīdzēja "Wizards" komandai ar rezultātu 130:128 pārspēt spēcīgo Denveras "Nuggets" vienību.

Bertāns kļuvis par pirmo spēlētāju NBA vēsturē, kurš, iesaistoties spēlē no rezervistu soliņa, iemetis vismaz deviņus tālmetienus, bet neizpildīja nevienu metienu divu punktu vērtībā.

Bertāns trāpīja deviņus no 11 tālmetieniem un astoņus no astoņiem soda metieniem. Iepriekš viņa karjeras rekords NBA bija astoņi trāpījumi no tālās distances, šādu rādītāju izdevies sasniegt trīs reizes.