VIDEO ⟩ Izskan versija par traģisko ugunsgrēku Jelgavas pusē

Cilvēku uzmanību pievērsuši lielie dūmu mutuļi, un drīzumā sekojis zvans 112. Trauksme sacelta ap plkst. 8.30 no rīta.

Pirmā ugunsdzēsēju ekipāžā, kurai bija jāatbrauc un jānovērtē situācija, traucās no Elejas posteņa. Jau no liela attālumā kļuvis skaidrs, ka būs jāsauc papildspēki no Jelgavas un Bauskas daļām. Degusi privātmāja ar mansardu.