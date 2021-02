Pensionāre mēro teju desmit kilometrus pa sniegu, lai saņemtu Covid-19 vakcīnu

Goldmane stāstīja, ka bija pārāk daudz sasnidzis, lai varētu braukt ar mašīnu. Svētdien plkst. 8. no rīta kundze ar pārgājiena nūjām devās no savas mājas uz slimnīcu. Slimnīca atradās apmēram stundas gājienā no mājām.